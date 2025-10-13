Si rinnova l’hub di Boston Scientific
Il centro si trova a Milano e forma i sanitari sulle tecniche mini-invasive. Coinvolti in un anno 1.200 professionisti di 750 ospedali. 🔗 Leggi su Repubblica.it
