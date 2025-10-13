Si ribaltano con l’auto sull’Aurelia | due donne in ospedale

ORBETELLO – I vigili del fuoco di Orbetello sono intervenuti questa mattina (13 ottobre) per un incidente stradale sulla statale Aurelia in corsia nord. Un’auto, con a bordo due donne, per cause in corso di verifica, si è ribaltata. Nel sinistro le due donne sono rimaste ferite e per questo trasportate dal personale sanitario all’ospedale di Orbetello. L’opera dei vigili del fuoco è valsa a mettere in sicurezza la zona. Sul posto oltre a vigili del fuoco e personale sanitario, presenti forze dell’ordine e personale Anas. La corsia di sorpasso è rimasta a lungo inibita al traffico. . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it