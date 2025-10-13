Si ribaltano con l’auto sull’Aurelia | due donne in ospedale
ORBETELLO – I vigili del fuoco di Orbetello sono intervenuti questa mattina (13 ottobre) per un incidente stradale sulla statale Aurelia in corsia nord. Un’auto, con a bordo due donne, per cause in corso di verifica, si è ribaltata. Nel sinistro le due donne sono rimaste ferite e per questo trasportate dal personale sanitario all’ospedale di Orbetello. L’opera dei vigili del fuoco è valsa a mettere in sicurezza la zona. Sul posto oltre a vigili del fuoco e personale sanitario, presenti forze dell’ordine e personale Anas. La corsia di sorpasso è rimasta a lungo inibita al traffico. . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: ribaltano - auto
Rosignano | Si ribaltano con l'auto dopo lo scontro in A12, soccorse sette persone: in quattro all'ospedale, una è grave
Incidente a Villagrazia di Carini, si ribaltano con l'auto: ricoverati due diciannovenni
Sbandano, urtano muretto e si ribaltano con l’auto nelle campagne: in quattro illesi
Maglie, due auto si ribaltano sulla tangenziale: traffico rallentato - X Vai su X
Si ribaltano con l’auto mentre scendono dal traghetto: paura a Procida - facebook.com Vai su Facebook