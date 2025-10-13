Si riaccendono i riscaldamenti | attenzione alle multe per eccesso di calore

Manca poco (la data è mercoledì 15 ottobre) e in alcune regioni italiane la manopola dei riscaldamenti tornerà a girare vista la stagione autunnale che avanza. Non sono buone, però, le notizie per quanto riguarda la spesa media prevista per ogni famiglia nella stagione in arrivo e di poco superiore a mille euro (per l'esattezza 1.024 euro ) secondo le stime di Facile.it. Come risparmiare in bolletta. Questo prezzo, però, può essere senz'altro abbassato adottando alcuni accorgimenti per mantenere sì l'ambiente caldo ma senza sprecare né gas né denaro. Ad esempio, gli esperti affermano che basta soltanto abbassare il termostato di un solo grado e il risparmio in bolletta sarà pari a circa 100 euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

