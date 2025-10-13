Si nascondevano nell'armadio per sfuggire ai maltrattamenti della madre | Ci fa secchi ora a processo

Fanpage.it | 13 ott 2025

Una donna di 32 anni è finita a processo per maltrattamenti nei confronti dei due figli, di 11 e 7 anni, e lesioni aggravate. A inchiodarla sono i racconti dei bambini, che hanno descritto in maniera lucida le violenze subite. 🔗 Leggi su Fanpage.it

