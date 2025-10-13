Si nascondevano nell'armadio per sfuggire ai maltrattamenti della madre | Ci fa secchi ora a processo

Una donna di 32 anni è finita a processo per maltrattamenti nei confronti dei due figli, di 11 e 7 anni, e lesioni aggravate. A inchiodarla sono i racconti dei bambini, che hanno descritto in maniera lucida le violenze subite. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: nascondevano - nell

Nell’omelia della Messa per il #Giubileo della spiritualità mariana, presieduta in Piazza San Pietro, #LeoneXIV esorta a spogliarsi di titoli e "medaglie" che nascondono "grandi fragilità", per riscoprire così quella che Papa Francesco definiva la “rivoluzione dell - facebook.com Vai su Facebook

Si nascondevano nell’armadio per sfuggire ai maltrattamenti della madre: “Ci fa secchi”, ora a processo - Una donna di 32 anni è finita a processo per maltrattamenti nei confronti dei due figli, di 11 e 7 anni, e lesioni aggravate ... Riporta fanpage.it

Per sfuggire a blitz dei carabinieri si nasconde nell'armadio - Era sottoposto alla detenzione domiciliare ma l'ufficio di sorveglianza di Napoli aveva emesso un nuovo provvedimento: la sospensione della misura alternativa e quindi la pena da scontare in carcere d ... Scrive ansa.it