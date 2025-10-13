Si Justin Trudeau e Katy Perry sono davvero una coppia | le foto

Girava già da qualche tempo la voce, ma ora sembra essere confermato: Justin Trudeau e Katy Perry sono una coppia. I due sono infatti stati avvistati sullo yacht della popstar internazionale. La notizia è dello scorso 28 luglio: Tmz aveva rivelato che Katy e Justin avevano cenato insieme nell’esclusivo ristorante Le Violon di Montréal. L’incontro in città era dovuto ad una tappa del suo tour Lifetimes. All’epoca, tuttavia, chi li aveva avvistati non aveva riportato alcun gesto “compromettente”. Ora invece abbiamo le effusioni e i baci che provano la relazione. Justin Trudeau e Katy Perry sono ufficialmente una coppia?. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

