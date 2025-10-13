Si Justin Trudeau e Katy Perry sono davvero una coppia | le foto

Girava già da qualche tempo la voce, ma ora sembra essere confermato: Justin Trudeau e Katy Perry sono una coppia. I due sono infatti stati avvistati sullo yacht della popstar internazionale. La notizia è dello scorso 28 luglio: Tmz aveva rivelato che Katy e Justin avevano cenato insieme nell’esclusivo ristorante Le Violon di Montréal. L’incontro in città era dovuto ad una tappa del suo tour  Lifetimes. All’epoca, tuttavia, chi li aveva avvistati non aveva riportato alcun gesto “compromettente”. Ora invece abbiamo le effusioni e i baci che provano la relazione. Justin Trudeau e Katy Perry sono ufficialmente una coppia?. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Katy Perry con Justin Trudeau dopo Orlando Bloom? | VIDEO

Katy Perry e Justin Trudeau beccati a cena insieme al ristorante Le Violon di Montreal, poi una passeggiata nel parco - VIDEO

Justin Trudeau e Katy Perry la coppia che non ti aspetti! Paparazzati a una cena a lume di candela: incontro ravvicinato tra l’ex premier canadese e la popstar

justin trudeau katy perryKaty Perry e Justin Trudeau fotografati (di nuovo) insieme: baci, abbracci e carezze intime sullo yacht di lei - Dopo il primo avvistamento dello scorso luglio a Montreal, in Canada, a fine settembre la popstar e l'ex Primo Ministro sono stati sorpresi a scambiarsi tenere effusioni sul Caravelle al largo di Sant ... Si legge su msn.com

justin trudeau katy perry“Hanno iniziato a baciarsi, ho riconosciuto Justin Trudeau dal tatuaggio sul braccio”: Katy Perry paparazzata in intimità con l’ex premier canadese - La cantante e il primo ministro canadese fotografati insieme al largo di Santa Barbara, dopo essere stati visti a Montreal ... Segnala ilfattoquotidiano.it

