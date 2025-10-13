Si incastra la testa tra i ferri | bimba di tre anni salvata dai pompieri

Pordenonetoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un intervento tanto insolito quanto delicato ha tenuto impegnati questa mattina i Vigili del fuoco del Comando di Pordenone. Intorno alle 10:30, una squadra è intervenuta in un'abitazione del capoluogo per soccorrere una bambina di soli 3 anni che si era trovata in una situazione spiacevole e. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incastra - testa

incastra testa ferri bimbaCon la testa bloccata tra le gambe del tavolo, bimba soccorsa dai Vigili del fuoco - Delicato intervento per i Vigili del fuoco in un'abitazione a Pordenone per soccorrere una bambina di 3 anni che si era incastrata con la testa tra le gambe metalliche di un tavolino. Da rainews.it

Rimane con la testa incastrata tra le gambe del tavolo: bimba di 3 anni liberata dai pompieri - Pordenone, bimba di 3 anni rimane incastrata con la testa nel tavolino. Riporta nordest24.it

Cerca Video su questo argomento: Incastra Testa Ferri Bimba