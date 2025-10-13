Si frattura la gamba durante un' escursione sull' Etna turista riminese ricoverato a Taormina

Nella giornata di domenica (12 ottobre), una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano è intervenuta sui Monti Sartorius, sul versante nord dell’Etna, per prestare soccorso a un escursionista di Rimini che ha riportato una sospetta frattura alla gamba destra. La notizia è riportata da. 🔗 Leggi su Riminitoday.it