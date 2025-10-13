Si fingono carabinieri per raggirare le vittime tre arresti

Sono finiti in manette tre uomini accusati di aver messo in atto una truffa del finto carabiniere ai danni di un’anziana di Gaeta. L’operazione, condotta dagli agenti del Commissariato di Polizia di Gaeta e coordinata dalla Procura di Cassino, si è conclusa con arresti eseguiti anche in provincia. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: fingono - carabinieri

Si fingono carabinieri e sottraggono a una donna 100mila euro a Brescia: come funziona la truffa della falsa rapina

Truffa da un milione di euro, si fingono carabinieri e raggirano anziana a Bologna – Video

Si fingono carabinieri: arrestati con i soldi in mano

Lequile (LE), fingono di comprare oro e rubano gioielli: arrestate due donne Due donne sono state arrestate in flagranza di reato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Lecce, con l’accusa di furto aggravato in concorso ai danni di una gioielleri Vai su Facebook

Si fingono carabinieri per truffare una coppia: arrestati in due - X Vai su X

Allarme truffe a Cassano, si fingono Carabinieri per estorcere denaro - I truffatori contattano telefonicamente le vittime spacciandosi per militari e chiedono denaro con la scusa di aiutare un parente in difficoltà. Segnala ecodellojonio.it

Anziana truffata da finti carabinieri: rubati tutti gli ori. La figlia della vittima e un vicino di casa li inseguono e li consegnano ai militari (quelli veri) - Un falso carabiniere, con piglio deciso e tono perentorio, spiega che devono controllare tutti i gioielli ... Da ilgazzettino.it