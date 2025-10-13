Si fingevano carabinieri per truffare gli anziani sei arresti in poche ore

Sei arresti e quattro denunce in dieci giorni: è il risultato di un’operazione condotta dalla Polizia Stradale di Cassino, sottosezione A1, nell’ambito di un’attività investigativa su un gruppo di truffatori seriali attivi in tutta Italia.Truffe ai danni degli anzianiI malviventi, spacciandosi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Arrestati un 20enne e un 16enne: fingevano di essere Carabinieri per truffare anziani

DELITTO CINZIA PINNA, IL SINDACO DI PALAU: "IL NOSTRO CAPITOLO PIU' TRISTE NELLA STORIA RECENTE" CAGLIARI, AL VIA LE INDAGINI DI VALUTAZIONE SUL PONTE DELLA SCAFA OLBIA, SI FINGEVANO CARABINIERI

Si fingevano carabinieri per truffare, presi 2 ragazzi a Napoli - Oggi a Napoli, i Carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno dato esecuzione a due ordinanze applicative della misura cautelare della custodia in carcere e del collocamento in comunità, emesse rispe ...

Da Casoria alla Romagna per truffare l'anziana, il "finto carabiniere" scoperto e arrestato - Il 50enne truffatore è stato scoperto dal nipote dell'anziana, che ha immediatamente avvertito i veri carabinieri