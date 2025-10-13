Si fingevano carabinieri per truffare gli anziani sei arresti in poche ore

Frosinonetoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sei arresti e quattro denunce in dieci giorni: è il risultato di un’operazione condotta dalla Polizia Stradale di Cassino, sottosezione A1, nell’ambito di un’attività investigativa su un gruppo di truffatori seriali attivi in tutta Italia.Truffe ai danni degli anzianiI malviventi, spacciandosi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fingevano - carabinieri

fingevano carabinieri truffare anzianiSi fingevano carabinieri per truffare, presi 2 ragazzi a Napoli - Oggi a Napoli, i Carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno dato esecuzione a due ordinanze applicative della misura cautelare della custodia in carcere e del collocamento in comunità, emesse rispe ... Come scrive internapoli.it

fingevano carabinieri truffare anzianiDa Casoria alla Romagna per truffare l’anziana, il “finto carabiniere” scoperto e arrestato - Il 50enne truffatore è stato scoperto dal nipote dell'anziana, che ha immediatamente avvertito i veri carabinieri ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Fingevano Carabinieri Truffare Anziani