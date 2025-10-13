Si finge cliente e rapina un negozio etnico a Faenza misero bottino e titolare ferita | 29enne arrestato
Un 29enne arrestato a Faenza per rapina: aggredita la titolare di un negozio etnico con spray al peperoncino, recuperati 30 euro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Si finge cliente di un negozio per rubare un giubbotto: espulso straniero
A Salerno un uomo di origine georgiana ha tentato di rubare un giubbotto fingendosi cliente. Bloccato dai commessi, è stato denunciato ed espulso
