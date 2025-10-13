Si finge cliente e rapina un negozio etnico a Faenza misero bottino e titolare ferita | 29enne arrestato

Notizie.virgilio.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 29enne arrestato a Faenza per rapina: aggredita la titolare di un negozio etnico con spray al peperoncino, recuperati 30 euro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

si finge cliente e rapina un negozio etnico a faenza misero bottino e titolare ferita 29enne arrestato

© Notizie.virgilio.it - Si finge cliente e rapina un negozio etnico a Faenza, misero bottino e titolare ferita: 29enne arrestato

In questa notizia si parla di: finge - cliente

Si finge cliente di un negozio per rubare un giubbotto: espulso straniero

finge cliente rapina negozioSi finge cliente e rapina un negozio etnico a Faenza, misero bottino e titolare ferita: 29enne arrestato - Un 29enne arrestato a Faenza per rapina: aggredita la titolare di un negozio etnico con spray al peperoncino, recuperati 30 euro. Secondo virgilio.it

finge cliente rapina negozioFaenza, rapina il negozio tecnico spruzzando spray al peperoncino alla titolare: catturato in pochi minuti dai Carabinieri - Ieri pomeriggio i Carabinieri di Faenza, hanno arresto un 29enne della zona, responsabile di una rapina ai danni di un negozio etnico del centro ... Lo riporta corriereromagna.it

Cerca Video su questo argomento: Finge Cliente Rapina Negozio