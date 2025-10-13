Si finge cieco per mezzo secolo e percepisce un' indennità di un milione di euro rinviato a giudizio

AGI - Oltre un milione di euro indebitamente percepiti. I Finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno concluso una complessa attività d'indagine nel settore della spesa pubblica che ha portato alla denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza di un falso invalido per truffa ai danni dello Stato, avendo percepito indebitamente, per più di cinquant'anni, indennità e sussidi destinati ai non vedenti per un importo superiore al milione di euro. L'operazione, che trae origine dall'incrocio dei dati dei beneficiari di prestazioni assistenziali erogate da Inps e Inail con le risultanze dei database in uso al Corpo, ha visto i militari della Compagnia di Arzignano impegnati per oltre due mesi in una meticolosa attività di osservazione, controllo e pedinamento di un settantenne, titolare sin dal 1972 di rendite e indennità di accompagnamento per cecità assoluta. 🔗 Leggi su Agi.it

