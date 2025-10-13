Si apposta sotto casa di una donna che l' ha rifiutato arrestato per atti persecutori ripetuti nel tempo

Ilpescara.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 59 anni è stato tratto in arresto dalla polizia per il reato di atti persecutori.Il 59enne si sarebbe appostato sotto all’abitazione della donna dio 52 anni che aveva corteggiato insistentemente. Non rassegnato al rifiuto della 52enne, si sarebbe portato sotto la sua casa suonando. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

