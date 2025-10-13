Si alza il sipario sulla nuova stagione del Teatro Abc di Catania

Cataniatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nove mesi di ricchissima programmazione ospitata nella sede di via Pietro Mascagni, 94. Tredici spettacoli che compongono un cartellone di nomi di prima grandezza nel panorama italiano e internazionale. Proposte artistico-culturali di indiscusso pregio che spaziano mirabilmente tra generi e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

