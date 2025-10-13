Si alza il sipario sulla nuova stagione del Teatro Abc di Catania
Nove mesi di ricchissima programmazione ospitata nella sede di via Pietro Mascagni, 94. Tredici spettacoli che compongono un cartellone di nomi di prima grandezza nel panorama italiano e internazionale. Proposte artistico-culturali di indiscusso pregio che spaziano mirabilmente tra generi e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: alza - sipario
LIVE Arnaldi-Sonego, ATP Washington 2025 in DIRETTA: si alza il sipario sul derby!
LIVE Arnaldi-Sonego 1-0, ATP Washington 2025 in DIRETTA: si alza il sipario sul derby!
Vent'anni di passione e impegno: si alza il sipario su I Tesori del Mediterraneo
Giovedì 16 Ottobre – Burlesque Noir Dinner Show Il sipario si alza sulla prima notte del Madonna Verona. Un debutto raffinato e provocante, dove il fascino del burlesque incontra la magia del teatro e l’eleganza della cena. Lis’Lipaux in scena con per Vai su Facebook
#TargaFlorio2025 Si alza il sipario sulla 109ª edizione della gara di regolarità che rievoca la più antica e leggendaria competizione automobilistica del mondo, la Targa Florio Classica 2025. - X Vai su X
Cosenza, si alza il sipario sulla stagione lirica del Rendano - Presentata la nuova stagione lirica del Rendano di Cosenza: una "Casa delle meraviglia" secondo il direttore artistico Chiaro Giordano ... Come scrive quotidianodelsud.it
Il "Musco" alza il sipario della nuova stagione con "Liolà" interpretato da Giampiero Ingrassia - Tra innovazione e tradizione, con la direzione artistica di Francesca Ferro, si alza il sipario del Teatro Musco di Catania: dieci spettacoli (di cui due al Teatro Abc). Scrive lasicilia.it