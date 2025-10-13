Si all’amore della mia vita | il campione italiano si sposa con la sua bellissima

Tvzap.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Personaggi tv. – Candele accese, luci soffuse e un silenzio carico d’attesa. In un’atmosfera da film romantico, lui si è inginocchiato e ha tirato fuori un anello che brillava più del mare di notte. Lei, sorpresa e commossa, non ha trattenuto le lacrime. Poi quel sì, sussurrato ma pieno di emozione, che ha trasformato una serata qualunque in un momento da ricordare per sempre. La scena è stata immortalata e condivisa sui social, dove in pochi minuti è diventata virale. I follower, abituati a vedere la coppia tra eventi mondani e scatti glamour, non si aspettavano un gesto così intimo e romantico. 🔗 Leggi su Tvzap.it

si all8217amore della mia vita il campione italiano si sposa con la sua bellissima

© Tvzap.it - “Si all’amore della mia vita”: il campione italiano si sposa con la sua bellissima

In questa notizia si parla di: amore - vita

Laura Santi: chi era, la sua storia tra amore per la vita e libertà di scelta

"Sofferenze ormai intollerabili”. La dignità e l’amore di Stefano Massoli accanto alla moglie Laura nel fine vita

La vita privata di Ozzy Osbourne: l’amore con la moglie Sharon Arden e il reality show sulla loro famiglia

Cerca Video su questo argomento: All8217amore Mia Vita Campione