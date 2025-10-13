Si accendono gli autovelox sulle Statali | ecco le zone soggette ai controlli

Sulle Statali della Lombardia proseguono anche a metà ottobre i controlli della Polizia Stradale con gli autovelox, al fine di smascherare eventuali comportamenti inadeguati e pericolosi al volante come l'eccesso di velocità, e sensibilizzare gli utenti sul rispetto delle norme.Su tutti un. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: accendono - autovelox

Sulle Statali della Lombardia si accendono gli autovelox: il calendario dei controlli

Sulle Statali della Lombardia si accendono gli autovelox: il calendario dei controlli

Si accendono gli autovelox sulle Statali: la mappa dei controlli

Viterbo - Sicurezza nel capoluogo il punto del prefetto Pomponio - Richiamo ai sindaci della Tuscia sulla prevenzione stradale - Su 16 nuovi autovelox installati solo 3 - facebook.com Vai su Facebook

Si accendono gli autovelox sulle Statali: ecco le zone soggette ai controlli - La Polizia Stradale ha comunicato le tratte regionali interessate dall'attività di monitoraggio nella settimana compresa tra lunedì 13 ottobre 2025 e domenica 19 ottobre 2025 ... Riporta leccotoday.it

Autovelox, nuovo rilevatore di velocità sulla Statale 16 tra Occhiobello e Canaro. La sindaca: «Lo scopo è quello della prevenzione e della sicurezza» - Sono iniziati in questi giorni i lavori preparatori per l'installazione di un nuovo rilevatore di velocità fisso, posizionato strategicamente al chilometro 65+500, lungo la ... Si legge su ilgazzettino.it