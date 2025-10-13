Si abbassa i pantaloni e fa la pipì sull’altare della basilica di San Pietro davanti a tutti | la scena choc Il Papa | Chiedere perdono a Dio per l’ingiuria compiuta
Un uomo ha scavalcato le barriere, è salito sull’altare papale della Confessione e, sotto il monumentale Baldacchino del Bernini, nel cuore della Basilica di San Pietro, s i è calato i pantaloni e ha urinato. È accaduto nella mattina di venerdì 10 ottobre, intorno alle 9:30, sotto gli occhi attoniti di centinaia di turisti e pellegrini che, in pieno Giubileo, hanno assistito e filmato con i loro smartphone un atto di profanazione senza precedenti. Approfittando di un momento di distrazione generale, l’uomo è riuscito a eludere i tornelli che proteggono l’area più sacra della Basilica, quella dove solo il Papa può celebrare la Messa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
