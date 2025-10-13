La strada verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è ancora molto lunga, ma già dai primi metri si è capito che uno dei protagonisti in casa Italia sarà sicuramente Pietro Sighel. Il trentino ha cominciato al meglio la stagione olimpica a Montreal, centrando la sua prima vittoria in carriera tra World Tour e Coppa del Mondo (era il vecchio formato) e collezionando anche un altro podio individuale e poi successivamente anche con la staffetta. Il guizzo vincente Sighel lo ha avuto nei 1000 metri. L’azzurro ha piazzato il sorpasso proprio all’ultima curva nei confronti del sudcoreano Rim Jongun, astro nascente dello short track mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Short track, il World Tour azzurro parte subito nel segno di Pietro Sighel