N el mondo della medicina d’urgenza, ogni secondo può fare la differenza tra la vita e la morte. Per chi soffre di gravi allergie, la somministrazione tempestiva dell’ adrenalina è l’ unica arma efficace contro lo shock anafilattico. Ma la realtà è spesso più complessa: fino al 60% dei pazienti ritarda o rifiuta l’uso dell’autoiniettore per paura dell’ago, un ritardo che può costare la vita. Dal 2026, tuttavia, anche in Italia sarà disponibile un nuovo strumento: lo spray nasale di adrenalina, un dispositivo già approvato negli Stati Uniti e in Europa, destinato a cambiare radicalmente il modo di gestire le emergenze allergiche. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Shock anafilattico, nel 2026 il primo spray nasale di adrenalina: una svolta per 10mila pazienti ogni anno