Shock anafilattico nel 2026 il primo spray nasale di adrenalina | una svolta per 10mila pazienti ogni anno
N el mondo della medicina d’urgenza, ogni secondo può fare la differenza tra la vita e la morte. Per chi soffre di gravi allergie, la somministrazione tempestiva dell’ adrenalina è l’ unica arma efficace contro lo shock anafilattico. Ma la realtà è spesso più complessa: fino al 60% dei pazienti ritarda o rifiuta l’uso dell’autoiniettore per paura dell’ago, un ritardo che può costare la vita. Dal 2026, tuttavia, anche in Italia sarà disponibile un nuovo strumento: lo spray nasale di adrenalina, un dispositivo già approvato negli Stati Uniti e in Europa, destinato a cambiare radicalmente il modo di gestire le emergenze allergiche. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: shock - anafilattico
Punto da un insetto mentre lavora, va in shock anafilattico
Tragedia a Usini (Sassari): uomo punto da una vespa muore per shock anafilattico
Shock anafilattico dopo la puntura di insetto: albergatore in coma
Un 47enne punto da un insetto è stato trasferito d'urgenza in ambulanza all'ospedale di Treviglio per lo shock anafilattico subito come conseguenza della puntura. Le sue condizioni sono gravi. #rivoltadadda #insetto #puntura #ospedale Vai su Facebook
Uomo punto da sciame di vespe soccorso per shock anafilattico. Nei pressi della centrale idroelettrica di Caoria, in Primiero #ANSA - X Vai su X
Shock anafilattico: ecco lo spray nasale di adrenalina in arrivo in Italia - Numeri e cause dello shock anafilattico, ma anche le novità in vista per gli allergici a rischio di reazioni gravi. Scrive fortuneita.com
Spray nasale per shock anafilattico in Italia dal 2026 - Spray nasale al posto dell'iniezione contro lo shock anafilattico: si attende il suo arrivo in Italia per il 2026, ora che lo spray ha raggiunto le ultime fasi di valutazione da parte dell'AIFA. Come scrive ansa.it