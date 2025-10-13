Shock anafilattico nel 2026 il primo spray nasale di adrenalina | una svolta per 10mila pazienti ogni anno

Iodonna.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

N el mondo della medicina d’urgenza, ogni secondo può fare la differenza tra la vita e la morte. Per chi soffre di gravi allergie, la somministrazione tempestiva dell’ adrenalina è l’ unica arma efficace contro lo shock anafilattico. Ma la realtà è spesso più complessa: fino al 60% dei pazienti ritarda o rifiuta l’uso dell’autoiniettore per paura dell’ago, un ritardo che può costare la vita. Dal 2026, tuttavia, anche in Italia sarà disponibile un nuovo strumento: lo spray nasale di adrenalina, un dispositivo già approvato negli Stati Uniti e in Europa, destinato a cambiare radicalmente il modo di gestire le emergenze allergiche. 🔗 Leggi su Iodonna.it

shock anafilattico nel 2026 il primo spray nasale di adrenalina una svolta per 10mila pazienti ogni anno

© Iodonna.it - Shock anafilattico, nel 2026 il primo spray nasale di adrenalina: una svolta per 10mila pazienti ogni anno

In questa notizia si parla di: shock - anafilattico

Punto da un insetto mentre lavora, va in shock anafilattico

Tragedia a Usini (Sassari): uomo punto da una vespa muore per shock anafilattico

Shock anafilattico dopo la puntura di insetto: albergatore in coma

shock anafilattico 2026 primoShock anafilattico: ecco lo spray nasale di adrenalina in arrivo in Italia - Numeri e cause dello shock anafilattico, ma anche le novità in vista per gli allergici a rischio di reazioni gravi. Scrive fortuneita.com

shock anafilattico 2026 primoSpray nasale per shock anafilattico in Italia dal 2026 - Spray nasale al posto dell'iniezione contro lo shock anafilattico: si attende il suo arrivo in Italia per il 2026, ora che lo spray ha raggiunto le ultime fasi di valutazione da parte dell'AIFA. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Shock Anafilattico 2026 Primo