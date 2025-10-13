A breve, anche in Italia, in caso di gravi reazioni allergiche, un semplice spray nasale si affiancherà all’iniezione intramuscolare con cui di solito viene somministrata l’adrenalina, diventando una valida alternativa per chi ha paura dell’ago. Approvato, ad agosto 2024, dalla Food and Drug Amministration (FDA) e dall’Agenzia Europea del Farmaco (EMA), e già in commercio in Germania, ha ora raggiunto le ultime fasi di valutazione da parte dell’AIFA e si attende il suo arrivo nel nostro Paese per il 2026. Cosa può cambiare? E per chi sarà indicata questa cura di emergenza? Ecco le risposte degli esperti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Shock anafilattico, in arrivo spray nasale per affrontarlo (oltre alla puntura in muscolo)