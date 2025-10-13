Shock anafilattico in arrivo spray nasale per affrontarlo oltre alla puntura in muscolo
A breve, anche in Italia, in caso di gravi reazioni allergiche, un semplice spray nasale si affiancherà all’iniezione intramuscolare con cui di solito viene somministrata l’adrenalina, diventando una valida alternativa per chi ha paura dell’ago. Approvato, ad agosto 2024, dalla Food and Drug Amministration (FDA) e dall’Agenzia Europea del Farmaco (EMA), e già in commercio in Germania, ha ora raggiunto le ultime fasi di valutazione da parte dell’AIFA e si attende il suo arrivo nel nostro Paese per il 2026. Cosa può cambiare? E per chi sarà indicata questa cura di emergenza? Ecco le risposte degli esperti. 🔗 Leggi su Dilei.it
Punto da un insetto mentre lavora, va in shock anafilattico
Tragedia a Usini (Sassari): uomo punto da una vespa muore per shock anafilattico
Shock anafilattico dopo la puntura di insetto: albergatore in coma
Un 47enne punto da un insetto è stato trasferito d'urgenza in ambulanza all'ospedale di Treviglio per lo shock anafilattico subito come conseguenza della puntura. Le sue condizioni sono gravi. #rivoltadadda #insetto #puntura #ospedale - facebook.com Vai su Facebook
Uomo punto da sciame di vespe soccorso per shock anafilattico. Nei pressi della centrale idroelettrica di Caoria, in Primiero #ANSA - X Vai su X
