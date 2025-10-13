Facile da usare e senza ago, questo nuovo dispositivo potrebbe migliorare la gestione delle emergenze allergiche e salvare vite. Ma ci sono delle limitazioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Shock anafilattico, in arrivo in Italia lo spray nasale di adrenalina per le allergie gravi