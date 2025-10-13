Shock anafilattico addio alle iniezioni salvavita? Presto in Italia lo spray nasale | È più rapido

Un nuovo studio ha dimostrato l'efficacia dello spray nasale a base di adrenalina per combattere le reazioni allergiche gravi come l'anafilassi (o shock anafilattico). Risulta anche più rapido dell'iniezione intramuscolare nell'assorbimento del principio attivo. Quando arriva in Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Un nuovo studio ha dimostrato l'efficacia dello spray nasale a base di adrenalina per combattere le reazioni allergiche gravi come l'anafilassi (o shock anafilattico). Risulta anche più rapido dell'iniezione intramuscolare nell'assorbimento del principio attivo.

Spray nasale al posto dell'iniezione contro lo shock anafilattico: si attende il suo arrivo in Italia per il 2026, ora che lo spray ha raggiunto le ultime fasi di valutazione da parte dell'AIFA.

