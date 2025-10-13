Shock a Mirabella Eclano | violenza sui buoi durante la tradizionale Tirata
MIRABELLA ECLANO (Avellino) – Un episodio di violenza contro un animale durante la tradizionale “Tirata” del Carro ha scosso la comunità di Mirabella Eclano, in Irpinia.A documentare l’accaduto è stato un video diffuso dal canale “Ci vuole Costanza News”, che mostra un uomo colpire ripetutamente. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Insieme al collega ministro Giuli in visita ufficiale in Irpinia: dal Parco archeologico dell’Antica Compsa, passando per l’area geotermica della Mefite e nel borgo di Rocca San Felice, fino alla via Appia, “Regina Viarum”, a Mirabella Eclano, e al Museo Irpino di - X Vai su X
Gravi maltrattamenti di buoi durante la “Tirata” a Mirabella Eclano - Un gravissimo episodio di maltrattamento animale è avvenuto a Mirabella Eclano (AV) durante la tradizionale "tirata" del Carro. Lo riporta napolivillage.com
Rissa durante la “Grande Tirata del Carro” a Mirabella Eclano: denunciati 9 giovani - Sono nove le persone denunciate dai carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano per rissa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale durante la tradizionale ... Si legge su msn.com