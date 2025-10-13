Shock a Mirabella Eclano | violenza sui buoi durante la tradizionale Tirata

MIRABELLA ECLANO (Avellino) – Un episodio di violenza contro un animale durante la tradizionaleTirata" del Carro ha scosso la comunità di Mirabella Eclano, in Irpinia.A documentare l'accaduto è stato un video diffuso dal canale "Ci vuole Costanza News", che mostra un uomo colpire ripetutamente.

