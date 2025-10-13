Sharm firmata la pace Trump | Ok alla polizia di Hamas Meloni | pronti ai soldati nella Striscia

Lastampa.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I venti ostaggi israeliani vivi tornano a casa dopo 738 giorni di prigione. Trump: «È l’alba di un nuovo Medio Oriente». 🔗 Leggi su Lastampa.it

© Lastampa.it - Sharm, firmata la pace. Trump: “Ok alla polizia di Hamas”. Meloni: pronti ai soldati nella Striscia

sharm firmata pace trumpA Sharm firmata la pace. 'Al via la fase 2 per Gaza'. Trump ai leader: 'Oggi abbiamo cambiato la storia' - Il presidente Usa: 'Un giorno incredibile per il Medio Oriente, ci sono voluti tre mila anni per arrivare fin qui. Segnala ansa.it

sharm firmata pace trumpFirmata la pace a Sharm el Sheikh: Trump: "Accordo esaustivo. Fissate regole e procedure" - Sisi, elogiata da Trump: "È una governante molto forte, sta facendo un ottimo lavoro". Scrive agoramagazine.it

Firmata la pace per Gaza a Sharm ma senza Netanyahu, perché il premier di Israele era assente al summit - Sisi protagonisti, giallo su Netanyahu assente: motivi religiosi o pressioni turche ... Lo riporta virgilio.it

