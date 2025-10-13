Sharm el-Sheikh Trump firma piano di pace con Al-Sisi Erdogan e premier del Qatar tycoon | Giorno incredibile dopo 3mila anni eccoci qui - VIDEO
Trump è stato il primo a firmare l'accordo Israele-Hamas. Dopo di lui, Al-Sisi, il premier turco e Sheikh Tamim Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato l'accordo di "pace" per Gaza a Sharm el Sheik, in Egitto. Insieme a lui, a siglare il patto è stato anche il presidente egizi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Continuano gli incontri a Sharm el-Sheikh tra i leader occidentali e mediorientali. Trump arrivato con ampio ritardo dopo i lunghi discorsi alla Knesset
#Speciale del #GR1 sull'accordo di pace per il #MedioOriente ed il vertice a Sharm el-Sheikh. In studio Fabrizio Noli: collegamenti con i nostri inviati, ospiti, interviste, aggiornamenti. Dalle 13.30 alle 15.
Firmati gli accordi di pace a Sharm el Sheikh: Trump: "Accordo esaustivo. Fissate regole e..." - Il presidente americano Donald Trump è arrivato all'International congress center di Sharm el Sheikh per prendere parte alla cerimonia della firma degli accordi di pace.
A Sharm passerella pronta, medaglie e leader in attesa: Trump in ritardo di ore. Mistero Netanyahu - Pronte le prime onorificenze, quella di Herzog e di Al Sisi (l'Ordine del Nilo) conferita anche a Mandela.