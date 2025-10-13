Sharm el-Sheikh Trump firma piano di pace con Al-Sisi Erdogan e premier del Qatar tycoon | Giorno incredibile dopo 3mila anni eccoci qui - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trump è stato il primo a firmare l'accordo Israele-Hamas. Dopo di lui, Al-Sisi, il premier turco e Sheikh Tamim Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato l'accordo di "pace" per Gaza a Sharm el Sheik, in Egitto. Insieme a lui, a siglare il patto è stato anche il presidente egizi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Sharm el-Sheikh, Trump firma "piano di pace" con Al-Sisi, Erdogan e premier del Qatar, tycoon: "Giorno incredibile, dopo 3mila anni eccoci qui" - VIDEO

sharm el sheikh trumpFirmati gli accordi di pace a Sharm el Sheikh: Trump: "Accordo esaustivo. Fissate regole e... - Il presidente americano Donald Trump è arrivato all'International congress center di Sharm el Sheikh per prendere parte alla cerimonia della firma degli accordi di pace. Segnala msn.com

sharm el sheikh trumpA Sharm passerella pronta, medaglie e leader in attesa: Trump in ritardo di ore. Mistero Netanyahu - Pronte le prime onorificenze, quella di Herzog e di Al Sisi (l’Ordine del Nilo) conferita anche a Mandela. repubblica.it scrive

