Sharm el Sheikh Meloni incontra Al Sisi e poi gli altri leader

A margine della cerimonia della firma del Piano di Pace per il Medio Oriente a Sharm el Sheikh la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un incontro bilaterale con il Presidente dell’Egitto, Abdel Fattah Al Sisi. Successivamente ha preso parte una riunione con il capo dello Stato del Cairo, il primo ministro britannico Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, il primo ministro canadese Michael Carney, il re di Giordania Abdullah II e il ministro degli Esteri Saudita Faisal bin Farhan Al Saud. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sharm el Sheikh, Meloni incontra Al Sisi e poi gli altri leader

In questa notizia si parla di: sharm - sheikh

Vacanza truffa a Sharm el Sheikh, paga 2mila euro ma l’agenzia di viaggi sparisce

Incubo a Sharm el-Sheikh: infermiera giuglianese salva donna ferita durante un’escursione in barca

Napoli, vacanze false a Sharm el Sheikh: «Ora vogliamo i rimborsi»

Continuano gli incontri a Sharm el-Sheikh tra i leader occidentali e mediorientali. Trump arrivato con ampio ritardo dopo i lunghi discorsi alla Knesset - X Vai su X

#Speciale del #GR1 sull'accordo di pace per il #MedioOriente ed il vertice a Sharm el-Sheikh. In studio Fabrizio Noli: collegamenti con i nostri inviati, ospiti, interviste, aggiornamenti. Dalle 13.30 alle 15. Ascolta su www.raiplaysound.it/radio1 - facebook.com Vai su Facebook

Incontro bilaterale tra la premier Meloni e il presidente dell'Egitto Al Sisi a Sharm El Sheikh - (Agenzia Vista) Sharm El Sheikh, 13 ottobre 2025 La premier Meloni ha incontrato a Sharm El Sheikh il presidente dell'Egitto Al Sisi. Riporta la7.it

Sharm el Sheikh, Meloni incontra Al Sisi e poi gli altri leader - A margine della cerimonia della firma del Piano di Pace per il Medio Oriente a Sharm el Sheikh la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un incontro bilaterale con ... Scrive ilmattino.it