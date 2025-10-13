Sharm el Sheikh Meloni | Giornata storica fiera che l’Italia ci sia
“ Sicuramente è una giornata storica. E sono ovviamente fiera che l’Italia ci sia. Mi piace pensare che sia anche un ringraziamento al lavoro che abbiamo fatto in questi mesi, particolarmente sul piano umanitario per la popolazione di Gaza, ma anche sul piano politico. In un supporto costante e silenzioso a tutti gli sforzi che venivano fatti verso una cessazione delle ostilità”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel punto stampa al termine del vertice per la pace a Sharm el Sheikh. “È un grande successo di Donald Trump, credo che Donald Trump abbia ragione nel dire che è il suo più grande successo diplomatico, anche se noi gli auguriamo di raggiungerne altri a partire dall’Ucraina. 🔗 Leggi su Lapresse.it
