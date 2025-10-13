Sharm el Sheikh Meloni | Giornata storica fiera che l’Italia ci sia

Lapresse.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“ Sicuramente è una giornata storica. E sono ovviamente fiera che l’Italia ci sia. Mi piace pensare che sia anche un ringraziamento al lavoro che abbiamo fatto in questi mesi, particolarmente sul piano umanitario per la popolazione di Gaza, ma anche sul piano politico. In un supporto costante e silenzioso a tutti gli sforzi che venivano fatti verso una cessazione delle ostilità”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel punto stampa al termine del vertice per la pace a Sharm el Sheikh. “È un grande successo di Donald Trump, credo che Donald Trump abbia ragione nel dire che è il suo più grande successo diplomatico, anche se noi gli auguriamo di raggiungerne altri a partire dall’Ucraina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

sharm el sheikh meloni giornata storica fiera che l8217italia ci sia

© Lapresse.it - Sharm el Sheikh, Meloni: "Giornata storica, fiera che l’Italia ci sia"

In questa notizia si parla di: sharm - sheikh

Vacanza truffa a Sharm el Sheikh, paga 2mila euro ma l’agenzia di viaggi sparisce

Incubo a Sharm el-Sheikh: infermiera giuglianese salva donna ferita durante un’escursione in barca

Napoli, vacanze false a Sharm el Sheikh: «Ora vogliamo i rimborsi»

sharm el sheikh meloniSharm el Sheikh, Meloni: "Giornata storica, fiera che l’Italia ci sia" - Mi piace pensare che sia anche un ringraziamento al lavoro che abbiamo fatto ... Secondo lapresse.it

sharm el sheikh meloniPace storica, Trump e la fase 2 di Gaza. Meloni: Stato palestinese più vicino - Quando Donald Trump posa la penna con cui ha appena firmato lo ... Da iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Sharm El Sheikh Meloni