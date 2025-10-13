Sharm el-Sheikh il momento della firma degli accordi di pace
A Sharm el-Sheikh si è conclusa con un lungo applauso la cerimonia di firma degli accordi per il cessate il fuoco a Gaza e l’attuazione del piano di pace. A siglarlo, i leader di Stati Uniti, Egitto, Turchia e Qatar: Trump, al Sisi, Erdogan e al Thani. L’intesa, frutto di negoziati mediati anche da un incontro diretto tra i leader di Hamas e gli inviati del presidente americano Donald Trump, è stata definita dal tycoon come “l’inizio della fase due” del processo di pace per Gaza, con un ruolo chiave svolto dal presidente egiziano al-Sisi. “Cambieremo la storia per sempre” ha sottolineato Trump che ha aggiunto: “Ci sono voluti tremila anni per arrivare a questo punto”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
sharm - sheikh
Sharm el-Sheikh ospita il summit internazionale per la pace a Gaza: ecco chi partecipa e chi no. Su http://Startmag.it - X Vai su X
#Speciale del #GR1 sull'accordo di pace per il #MedioOriente ed il vertice a Sharm el-Sheikh. In studio Fabrizio Noli: collegamenti con i nostri inviati, ospiti, interviste, aggiornamenti. Dalle 13.30 alle 15. Ascolta su www.raiplaysound.it/radio1 - facebook.com Vai su Facebook
Cosa succede al summit di Sharm el-Sheikh e perché potrebbe segnare il futuro di Gaza e del Medio Oriente - Sheikh in Egitto rappresenta l’avvio della seconda fase dell’intesa per il disarmo di Hamas e della governance della transizione ... fanpage.it scrive
Egun historikoa Sharm el-Sheikhen, Gazako bake akordioa sinatu dute: "Betiko gogoratuko da". - Sheikh: la firma sull'accordo di pace per Gaza apre una nuova fase di dialogo e cooperazione internazionale. Riporta notizie.it