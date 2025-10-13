Shakira canta Zoo brano per il film Zootropolis 2?

Milano, 13 ott. (askanews) – È uscito il nuovissimo brano originale “Zoo”, presente nel prossimo film d’animazione della Walt Disney Animation Studios “Zootropolis 2”. Il singolo è interpretato da Shakira, che torna a dare la voce alla più grande popstar di Zootropolis, Gazelle. La musica e il testo di “Zoo” sono stati scritti da Ed Sheeran, Blake Slatkin e Shakira. La canzone è stata prodotta da Blake Slatkin, Alex (A.C.) Castillo, Shakira ed Ed Sheeran. La colonna sonora strumentale di Zootropolis 2 è composta dal vincitore dell’Academy Award® Michael Giacchino e sarà lanciata come parte della colonna sonora completa venerdì 21 novembre, in anticipo rispetto all’uscita del film nelle sale italiane, prevista per mercoledì 26 novembre. 🔗 Leggi su Ildenaro.it