Sfrattata libreria Il Dono di Aversa Oliviero | Atto dannoso

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Aversa pochi giorni fa ha notificato l’atto di sfratto nei confronti della Libreria Il Dono, riconosciuta dalla Regione Campania sin dal 2015 come biblioteca sociale. Ma Il Dono non è semplicemente una libreria: è un presidio culturale e sociale, un luogo che regala libri a famiglie in difficoltà, alle scuole, alle carceri, alle parrocchie; che invita la comunità a donare volumi invece di gettarli; che organizza eventi, presentazioni, laboratori, momenti di incontro e formazione. “L’atto di sfratto è, a mio avviso, profondamente dannoso per il tessuto sociale e culturale della città e dell’intera provincia – dice il presidente del Consiglio regionale della Campania Gennaro Oliviero – Chiedo che vengano fatte immediatamente chiarezza e verifiche rigorose. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

