Sfondano la vetrina di un’edicola in centro a Brescia per rubare le carte Pokémon | La sicurezza è un’illusione

Quattromila euro di bottino, tutto in carte Pokémon. È il furto messo a segno in un’edicola di Brescia, a pochi passi dal tribunale dei minori. I ladri, dopo aver sfondato la vetrina, sono fuggiti con decine di carte Pokémon e modellini di auto. Non è la prima volta che l’attività viene colpita. Negli ultimi anni l’edicolante ha subito due rapine a mano armata e diversi furti: gratta&vinci, biglietti dei mezzi pubblici, zaini scolastici, cuffie e altra merce di valore. Nel complesso, i danni subiti ammontano a oltre 13mila euro. “Si tratta di prodotti molto richiesti, facilmente rivendibili online”, spiega la titolare, che lancia un appello alle istituzioni: “Servono telecamere di videosorveglianza, è l’unico modo per tutelarsi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
