Sfondano la vetrina dell’edicola e rubano 4mila euro in carte Pokemon Titolare esasperata dai furti | subito telecamere

Brescia, 13 ottobre 2025 – Hanno sfondato la vetrina dell’edicola per portarsi via un bottino da 4mila euro. Tutto in carte Pokemon (le carte gioco collezionabili che appassionano milioni di persone in tutto il mondo e ispirate alle creature immaginarie nate in Giappone che si possono catturare, allenare e far combattere ndr). Il colpo nella notte. Il colpo è andato in scena nella notte a Brescia a pochi passi dal tribunale dei minori della città della Leonessa. Ingenti i danni all’esercizio: i malviventi per portare a termine il loro furto hanno prima distrutto la vetrina dell’edicola per poi arraffare le celebri carte gioco e qualche modellini di auto presenti nell’attività. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
