Sfonda il posto di blocco e viene inseguito fino a Muggia | trafficante kosovaro in manette

Ancora arresti lungo la rotta balcanica alle spalle di Trieste. Domenica 12 ottobre la polizia slovena ha tratto in arresto un kosovaro di 33 e un ucraino di 32 anni ritenuti responsabili, in due episodi distinti, di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il primo fermo è scattato poco. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: sfonda - posto

Sfonda il posto di blocco, scappa e provoca un frontale: arrestato passeur, in auto tre cinesi

Camion sfonda il guardrail e precipita giù da un ponte: elisoccorso sul posto

Box Office ITALIA | Tron: Ares non sfonda, esordio al secondo posto

Gravissimo incidente stradale, tir sfonda il guardrail e invade l'altra carreggiata: squadre di soccorsi sul posto - facebook.com Vai su Facebook

Forzano il posto di blocco e cercano di investire un poliziotto: caccia all'Audi rubata - Ladri in fuga sfondano il posto di blocco e cercano di investire un poliziotto che spara in aria per intimidirli. ilmessaggero.it scrive

Agente polizia stradale investito da auto a un posto di blocco - Un agente della polizia stradale di Vicenza è stato investito e ferito da un automobilista, mentre era in corso un posto di blocco. Come scrive ansa.it