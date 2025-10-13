Sette vite Hoara Borselli lancia la puntata con Tommaso Cerno

13 ott 2025

Nella seconda puntata del nuovo podcast “Sette Vite” della giornalista Hoara Borselli è stato ospite Tommaso Cerno, direttore del quotidiano Il Tempo nonché co-conduttore di Domenica In su RaiUno. Dal valore della pluralità nei media al rapporto personale con la tecnologia fino ad arrivare all'esperienza in Parlamento: “Sono sempre il ragazzo di una volta. Io a volte davvero mi rendo conto che se mai la vita mi porterà a non essere com'ero smetterò. Io scappai dal Parlamento perché non ce la facevo più. Cosa ti resta del Parlamento? Oltre alla noia planetaria, è un posto dove trequarti sono dei deficienti e un quarto rappresenta i potenti veri”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

