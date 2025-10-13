Sette pazienti su 10 temono la progressione del cancro seno Garantire psico-oncologia
(Adnkronos) – In Italia oltre il 70% delle pazienti con tumore metastatico della mammella teme che la malattia possa progredire. Lo stesso timore interessa circa la metà dei caregiver. Da qui la necessità di avere sempre assicurato un adeguato servizio di psico-oncologia. Per accompagnare al meglio le donne colpite dal carcinoma nel loro percorso di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: sette - pazienti
Sette pazienti palestinesi da Gaza atterrano a Pisa per cure negli ospedali toscani
Il sindaco Franz Caruso e Monsignor Giovanni Checchinato consegnano sette pulsossimetri. Un gesto di solidarietà e collaborazione tra Comune e Diocesi per migliorare le cure ai piccoli pazienti e rilanciare la sanità cittadina Vai su Facebook
Sette pazienti su 10 temono la progressione del cancro seno, "Garantire psico-oncologia" - Per la Giornata nazionale sensibilizzazione cancro seno metastatico mostrati a Roma i risultati di due focus group coordinati da Fondazione IncontraDonna: 'Definire Pdta specifico' ... Lo riporta adnkronos.com
Tumori della laringe, sette pazienti su 10 da fuori Veneto per operarsi all'ospedale di Costa - Sette pazienti su 10 tra quelli che si rivolgono al centro per i tumori della laringe dell'ospedale di Costa arrivano da fuori Veneto. Come scrive ilgazzettino.it