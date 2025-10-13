Serie Rai con Marco Bocci al via le riprese a Melizzano
Tempo di lettura: 2 minuti Dopo la tappa in Sardegna, la troupe della nuova serie Rai ‘ 177 Giorni. Il rapimento di Farouk Kassam ‘ approda in Campania, più precisamente a Melizzano, dove oggi sono stati allestiti campo base e set. Le riprese sono in corso in una villa privata di via Piane, dove verranno girate sia scene all’interno che in esterna. Per l’occasione, il Comune ha emanato un’ordinanza che dispone la chiusura temporanea della suddetta strada fino al prossimo 21 ottobre, al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività di produzione, ma le riprese si protrarranno per due settimane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
