Serie D - Girone E Tau crolla a Grosseto
GROSSETO: Marcu, Sabelli (14' st Sacchini), Marzierli, Bacciardi, Bellini, Montini, Benedetti (20' st Disanto), Ampollini (14' st Gonelli), Brenna, Regoli (36' st Riccobono), Ciraudo (20' st Guerrini). (A disp.: Cardelli, Santarelli, Gerardini, Fiorani). All.: Indiani. TAU ALTOPASCIO: Cabella; Soumah, Meucci (32' st Del Gronchio), Chiti, Iezzi; Carli, Manetti (16' st Nistri), Nottoli (36' pt Bagnoli), Lombardo (4' st Nunziati), Bouah, Carcani (25' st Omorogevia). (A disp.: Zipoli, Borracchini, Vaselli, Tordiglione). All.: Maraia. Arbitro: Pelaia di Pavia (Monelli-Barlocco).
