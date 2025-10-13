Serie D - Girone E Ghiviborgo cala il tris E prima sbaglia rigore
GHIVIBORGO 3 TERRANUOVA TRAIANA 0 GHIVIBORGO (4-4-2): Butano; Baldacci (87’ Quochi), Del Dotto, Vecchi, Arcuri; Boiga (87’ Panconi), Cannarsa, Signorini (62’ Musatti), Citarella (84’ Ceccanti); Mariotti, Thioune (80’ Fischer). (A disp.: Laoluna, Mion, Lista, Brisciani). All.: Ingenito. TERRANUOVA TRAIANA (3-5-2): Pagnini; Benucci (80’ Sborgi), Ficini, Senzamici (67’ Innocenti); Bargellini (59’ Castaldo), Saltalamacchia, Dell’Innocenti (67’ Croce), Sesti, Tassi (46’ Zhupa); Marini, Ngom. (A disp.: Rosadi, Bruni, Cardo, Mannella). All.: Giugni. Arbitro: Colombi di Livorno (assistenti: Semini di Albenga e Chamchi di Savona). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
