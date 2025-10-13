serie b interregionale rebasket altro stop la squadra di baroni perde a padova

VIRTUS PADOVA 96 REBASKET 2000 91 VIRTUS PADOVA: Fasolo 16, Moretti 2, Biancotto 17, Trentini 15, Bellarosa 11, Giovacchini ne, Bianconi 22, Pilone, Rigon 7, Scancelli 6, Bedin ne, Zefi ne. All. De Nicolao. REBASKET 2000 REGGIO EMILIA: Costoli 13, Obayagbona ne, Barani ne, Yadde 8, Conti 21, Modena, Mazza 23, Caiti 16, Maramotti ne, Codeluppi 10, Nikoci. All. Baroni. Arbitri: Marzellotta di Verona e Bravo di Ferrara. Parziali: 29-26, 40-46, 68-69. Secondo stop in altrettanti match per la ReBasket 2000 (0), sconfitta nel posticipo della terza giornata di B Interregionale dalla Virtus Padova (2). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

