Serie B Interregionale Rebasket altro stop La squadra di Baroni perde a Padova

Sport.quotidiano.net | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VIRTUS PADOVA 96 REBASKET 2000 91 VIRTUS PADOVA: Fasolo 16, Moretti 2, Biancotto 17, Trentini 15, Bellarosa 11, Giovacchini ne, Bianconi 22, Pilone, Rigon 7, Scancelli 6, Bedin ne, Zefi ne. All. De Nicolao. REBASKET 2000 REGGIO EMILIA: Costoli 13, Obayagbona ne, Barani ne, Yadde 8, Conti 21, Modena, Mazza 23, Caiti 16, Maramotti ne, Codeluppi 10, Nikoci. All. Baroni. Arbitri: Marzellotta di Verona e Bravo di Ferrara. Parziali: 29-26, 40-46, 68-69. Secondo stop in altrettanti match per la ReBasket 2000 (0), sconfitta nel posticipo della terza giornata di B Interregionale dalla Virtus Padova (2). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

serie b interregionale rebasket altro stop la squadra di baroni perde a padova

© Sport.quotidiano.net - Serie B Interregionale. Rebasket, altro stop. La squadra di Baroni perde a Padova

In questa notizia si parla di: serie - interregionale

Basket Serie B Interregionale. La Mens Sana annuncia Yarbanga. Caliani: "Sarà una pedina importante»

Basket serie B interregionale. Baskérs, resta Rossi

Basket Serie B Interregionale. La Mens Sana saluta Marrucci: le strade si separano!. Frati: "Daniele ha saputo conquistare il cuore dei tifosi»

serie b interregionale rebasketSerie B Interregionale. Rebasket, altro stop. La squadra di Baroni perde a Padova - VIRTUS PADOVA 96 REBASKET 2000 91 VIRTUS PADOVA: Fasolo 16, Moretti 2, Biancotto 17, Trentini 15, Bellarosa 11, Giovacchini ne, Bianconi 22, ... Da sport.quotidiano.net

serie b interregionale rebasketBasket Serie B Interregionale. Mens Sana irriconoscibile. Borgomanero fa l’impresa - BORGOMANERO 96 MENS SANA 91 BORGOMANERO: Olivieri 20, Buttiglione 18, Lastella 21, Benzoni 14, Martino, Gaiola 10, Charfi 7, Burkhardt, Pellegrino ... Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Serie B Interregionale Rebasket