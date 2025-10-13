Serie A Platini e il ruolo di Kenan Yildiz come numero 10 della Juventus in Serie A | le parole del francese
Inter News 24 Serie A, Platini rilascia alcune dichiarazioni circa Yildiz e sulla crescita del giocatore in bianconero: le parole. Michel Platini, figura simbolo del calcio europeo e bianconero, qualche giorno fa ha dato un consiglio indiretto su Kenan Yildiz. Il francese, in modo elegante e sintetico, ha chiarito: «Nessuno mette il numero 10 al centro, ma sulle fasce. Dovete chiedere agli allenatori il perché, non a me. L’ultimo vero numero 10 è stato Zinedine Zidane». Le parole di Platini rimangono un punto di riferimento: quando parla di numeri 10, il silenzio è d’obbligo e gli appunti sono l’unica reazione possibile. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: serie - platini
"CLASSIFICA CANNONIERI ANNI '80": Classifica Cannonieri Serie A, Stagione 1984/85: 1° Michel Platini (Juventus), 18 Goal 2° Alessandro Altobelli (Inter), 17 Goal 3° Diego Armando Maradona (Napoli), 14 Goal 4° Massimo Briaschi (Juventus), 12 Goal 5° D - facebook.com Vai su Facebook
Michel Platini 'respinge' la candidatura da presidente della Juventus - L'ex giocatore bianconero ha parlato nel corso del Festival dello Sport di Trento, sottolineando la volontà di ... Secondo msn.com
Platini: "Tornare alla Juve? Non si vive due volte la stessa storia d'amore" - L'ex fuoriclasse francese sulle voci di un suo possibile ruolo nella dirigenza bianconera: "Voglio fare qualcosa di buono per tutto il calcio, non per un singolo club" ... Lo riporta msn.com