Serie A Platini e il ruolo di Kenan Yildiz come numero 10 della Juventus in Serie A | le parole del francese

Internews24.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Serie A, Platini rilascia alcune dichiarazioni circa Yildiz e sulla crescita del giocatore in bianconero: le parole. Michel Platini, figura simbolo del calcio europeo e bianconero, qualche giorno fa ha dato un consiglio indiretto su Kenan Yildiz. Il francese, in modo elegante e sintetico, ha chiarito: «Nessuno mette il numero 10 al centro, ma sulle fasce. Dovete chiedere agli allenatori il perché, non a me. L’ultimo vero numero 10 è stato Zinedine Zidane». Le parole di Platini rimangono un punto di riferimento: quando parla di numeri 10, il silenzio è d’obbligo e gli appunti sono l’unica reazione possibile. 🔗 Leggi su Internews24.com

In questa notizia si parla di: serie - platini

