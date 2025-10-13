Serie A da Kean a Leao e Pulisic | quanti infortuni in Nazionale

(Adnkronos) – Gli infortuni sono i veri protagonisti di questa sosta per le Nazionali. Le squadra di Serie A sono in ansia per i problemi fisici dei propri tesserati, a partire dalla Fiorentina, che he assistito allo stop di Kean durante Estonia-Italia, e al Milan, in ansia per le condizioni di Leao e Pulisic, ma . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: serie - kean

Serie A, svolta per Kean: firma fino al 2030, c’è la clausola

Quote capocannoniere Serie A: Lautaro insidiato da Kean, occhio all’incognita…

Sorpresa Kean: spendono 50MLN in Serie A, è il colpo Scudetto

Moise Kean lascia il ritiro dell'Italia La conferma arriva da una nota della federazione - https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/moise-kean-non-ce-la-fa-l-attaccante-lascia-il-ritiro-azzurro-e-torna-a-firenze-2156384 Vai su Facebook

Moise Kean | Serie A | Fiorentina 1-1 Roma https://x.com/rachel_nea1131/status/1974827867583209878/video/1… - X Vai su X

Serie A, da Kean a Leao e Pulisic: quanti infortuni in Nazionale - Le squadra di Serie A sono in ansia per i problemi fisici dei propri tesserati, a partire dalla Fiorentina, che he assistito al ... msn.com scrive

Consigli fantacalcio 7^ giornata: Thuram, Kean, Scamacca, Dybala, Morata, David, Openda, Leao e Ferguson, chi gioca e chi no - Dopo la pausa delle Nazionali, la Serie A è pronta a tornare nel vivo con l'inizio del 7° turno. Scrive fantamaster.it