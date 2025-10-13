Sergio Cammariere in concerto al Teatro Ristori per l' inaugurazione della nuova stagione artistica

Veronasera.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Teatro Ristori inaugura la nuova Stagione Artistica con un nome di riferimento nella canzone d’autore italiana: Sergio Cammariere. Mercoledì 15 ottobre alle 20:30, l’artista calabrese porterà a Verona la magia del suo pianismo lirico e di una scrittura poetica accompagnato dalla sua storica. 🔗 Leggi su Veronasera.it

