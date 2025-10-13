Sergio Cammariere in concerto al Teatro Ristori per l' inaugurazione della nuova stagione artistica
Il Teatro Ristori inaugura la nuova Stagione Artistica con un nome di riferimento nella canzone d’autore italiana: Sergio Cammariere. Mercoledì 15 ottobre alle 20:30, l’artista calabrese porterà a Verona la magia del suo pianismo lirico e di una scrittura poetica accompagnato dalla sua storica. 🔗 Leggi su Veronasera.it
