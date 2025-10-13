Serena si esprime circa il futuro della Nazionale | fiducia nel lavoro di Gattuso

Inter News 24 Serena, ex calciatore e bomber della Nazionale italiana, ha detto la sua sulla possibile qualificazione al Mondiale: le parole. Aldo Serena, ex attaccante della Nazionale italiana, ha parlato al Giornale del momento della squadra e del percorso verso i Mondiali 2026. L’ex bomber sottolinea come la priorità sia qualificarsi prima di giudicare i risultati finali: il lavoro di Gattuso sembra aver riportato ordine e convinzione nel gruppo, invertendo la tendenza negativa degli ultimi anni e valorizzando le caratteristiche dei giovani talenti in campo. QUALIFICAZIONE – «Se faremo bene ai Mondiali? Intanto dobbiamo arrivarci. 🔗 Leggi su Internews24.com

