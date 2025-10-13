Serena incorona Pio Esposito | Per me è già pronto ma è diverso da Vieri vi spiego perché
Inter News 24 L’ex attaccante dell’Inter, Aldo Serena, si è espresso così su Francesco Pio Esposito, giovane centravanti nerazzurro e dell’Italia. Intervenuto a Radio 24 nel corso di “ Tutti Convocati “, l’ex attaccante dell’Inter Aldo Serena ha analizzato la crescita esponenziale di Francesco Pio Esposito. Secondo Serena, il giovane centravanti nerazzurro è “già pronto”, dotato di una maturità che gli consente di fare sempre la scelta giusta in campo. Pur non avendo la velocità di altri attaccanti, possiede la rara capacità di difendere palla, unita a un istinto da finalizzatore e a un innato altruismo. 🔗 Leggi su Internews24.com
