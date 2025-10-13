Sentinelle nelle professioni contro la violenza in Provincia

Parmatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prevenire la violenza in ogni ambito e livello lavorativo-professionale riconoscendo in tempo utile quali sono, nel concreto, i comportamenti a rischio come eccessi di controllo, manipolazione, isolamento e gelosia che possono condurre le relazioni a trasformarsi in “tossiche”, sostanzialmente. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sentinelle - professioni

“Sentinelle nelle professioni”: via il progetto contro la violenza di genere

"Sentinelle nelle professioni contro la violenza"

sentinelle professioni contro violenza“Sentinelle nelle Professioni contro la Violenza” In evidenza - Partnership tra le due realtà associative al fine di incentivare tutte le possibili le azioni ad ogni l ... Da gazzettadellemilia.it

Sentinelle contro la violenza. Estetisti e parrucchieri in prima linea per le donne - SANSEPOLCROConfartigianato Benessere e Soroptimist Club di Sansepolcro promuovono per lunedì prossimo, 6 ottobre, l’iniziativa dal titolo "Sentinelle nelle Professioni contro la violenza", rivolta all ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sentinelle Professioni Contro Violenza