Sente i ladri in giardino e si mette ad urlare | quattordicenne sventa il colpo

Pensavano che in casa non ci fosse nessuno. Le luci erano spente e non vi era alcuna auto parcheggiata nel piazzale. Non immaginavano che a metterli in fuga sarebbe sato un coraggioso giovane di appena 14 anni. Terrore a San Giorgio delle Pertiche. Un adolescente di 14 anni ha sventato un furto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

