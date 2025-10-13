Sensori e intelligenza per la manutenzione dei canali sulla costa arrivano 250mila euro

Ferraratoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sensori e intelligenza artificiale per una manutenzione mirata nei canali di Comacchio, un modo per ridurre le spese di manutenzione e avere idrovore più efficaci. Disco verde della commissione Politiche economiche presieduta da Luca Quintavalla allo stanziamento di 250mila euro aggiuntivi al. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

