Sensori e intelligenza per la manutenzione dei canali sulla costa arrivano 250mila euro

Sensori e intelligenza artificiale per una manutenzione mirata nei canali di Comacchio, un modo per ridurre le spese di manutenzione e avere idrovore più efficaci. Disco verde della commissione Politiche economiche presieduta da Luca Quintavalla allo stanziamento di 250mila euro aggiuntivi al. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

