Senso unico alternato sulla Mottaziana e 40bis di Statto

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è stata accolta l’istanza volta ad ottenere la regolamentazione della circolazione stradale lungo la Strada Provinciale n. 11 Mottaziana nel territorio comunale di Gragnano Trebbiense per permettere l’esecuzione dei previsti lavori di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: senso - unico

Montevarchi, giovedì 24 luglio, dalle ore 8. 30 e fino al termine dei lavori, la circolazione in via Chiantigiana in prossimità del sottopasso, sarà regolata a senso unico alternato

Montevarchi, senso unico alternato per il sottopasso Chiantigiana

Via della Loggia a senso unico, buona la prima (con riserva): «Test sulla viabilità del futuro». Ma i bus non passano al Guasco

SENSO UNICO SOLTARICO Solo Pizza Pizza NON STOP ore 18/24 Aperto da Giovedì al Sabato Ore 18/24 Domenica ore 12/15 -- 18/24 Prenota il Tuo Tavolo Tel/Whatsapp 3883044761 . Vai su Facebook

#viabiliTOS ? ()? Senso unico alternato fino all'8 novembre 2025 al km 4,300 Lavori di manutenzione straordinaria al ponte per 680 mila euro - X Vai su X

Interventi di messa in sicurezza sulla Sp 9 Montalbano: istituito senso unico alternato - Per interventi urgenti di messa in sicurezza a seguito di cedimenti e instabilità della sede stradale, saranno eseguiti lavori al km 10+050 e al km 12+350 della SP 9 – Montalbano. Scrive valdinievoleoggi.it

Lavori sulla Salaria: ad Ornaro code e senso unico alternato - Proseguono i lavori sulla Salaria per Roma, stamane le lunghe code stanno interessando il tratto di Ornaro dove è stato istituito un semaforo temporaneo per regolare il flusso stradale con un senso un ... Scrive rietinvetrina.it