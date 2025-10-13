Senso unico alternato sulla Mottaziana e 40bis di Statto

Ilpiacenza.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è stata accolta l’istanza volta ad ottenere la regolamentazione della circolazione stradale lungo la Strada Provinciale n. 11 Mottaziana nel territorio comunale di Gragnano Trebbiense per permettere l’esecuzione dei previsti lavori di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: senso - unico

Montevarchi, giovedì 24 luglio, dalle ore 8. 30 e fino al termine dei lavori, la circolazione in via Chiantigiana in prossimità del sottopasso, sarà regolata a senso unico alternato

Montevarchi, senso unico alternato per il sottopasso Chiantigiana

Via della Loggia a senso unico, buona la prima (con riserva): «Test sulla viabilità del futuro». Ma i bus non passano al Guasco

Interventi di messa in sicurezza sulla Sp 9 Montalbano: istituito senso unico alternato - Per interventi urgenti di messa in sicurezza a seguito di cedimenti e instabilità della sede stradale, saranno eseguiti lavori al km 10+050 e al km 12+350 della SP 9 – Montalbano. Scrive valdinievoleoggi.it

senso unico alternato mottazianaLavori sulla Salaria: ad Ornaro code e senso unico alternato - Proseguono i lavori sulla Salaria per Roma, stamane le lunghe code stanno interessando il tratto di Ornaro dove è stato istituito un semaforo temporaneo per regolare il flusso stradale con un senso un ... Scrive rietinvetrina.it

Cerca Video su questo argomento: Senso Unico Alternato Mottaziana