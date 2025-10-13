Sen Bagnai | Quanto ancora potrà andare avanti un sistema incentrato sull’indipendenza della banca centrale ovvero uno Stato privato della sua sovranità monetaria che alimenta la rendita finanziaria?

Secondo Bagnai, l’emissione di stablecoin con sottostante in titoli del debito pubblico USA indica una politica molto chiara da parte di Trump: riappropriarsi della sovranità monetaria. Non sappiamo quanto riuscirà ad andare avanti su questa strada ma è indubbiamente un elemento di progresso. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sen. Bagnai: “Quanto ancora potrà andare avanti un sistema incentrato sull’indipendenza della banca centrale, ovvero uno Stato privato della sua sovranità monetaria, che alimenta la rendita finanziaria?”

