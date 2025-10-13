Semplici riflette | Napoli e Inter le favorite per lo scudetto Italia? C’è un aspetto che ci fa ben sperare per la qualificazione al Mondiale

Inter News 24 Semplici riflette: «Napoli e Inter le favorite per lo scudetto. Italia? C’è un aspetto che ci fa ben sperare». Le dichiarazioni del tecnico. L’allenatore Leonardo Semplici, intervenuto a Radio Sportiva, ha promosso a pieni voti il reparto offensivo a disposizione del CT azzurro Gennaro Gattuso. Ha sottolineato come da tempo non si vedesse una tale abbondanza di attaccanti di qualità, come il giovane nerazzurro Pio Esposito, un fattore che fa ben sperare per la qualificazione ai Mondiali. Sulla delicata sfida tra Italia e Israele, ha auspicato che si possa assistere a una partita di calcio e non a un evento politico. 🔗 Leggi su Internews24.com

