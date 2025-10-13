Semplici dice la sua sulla corsa Scudetto | Ecco quali sono le favorite La Juve può… Il pronostico dell’ex allenatore

Semplici dice la sua sulla corsa Scudetto: tutte le dichiarazioni dell’ex allenatore sulla Juve ma non solo. Una corsa Scudetto avvincente, con due favorite d’obbligo e un gruppo di agguerrite contendenti pronte a inserirsi. È questa la fotografia del campionato di Serie A secondo l’allenatore Leonardo Semplici, che, intervenuto a Radio Sportiva, ha inserito la Juventus nel novero delle squadre che possono “dire la loro”, pur collocandola un gradino sotto le due principali candidate al titolo. PAROLE – «Credo insomma le favorite siano il Napoli che ha vinto lo scudetto e poi l’Inter che secondo me tutt’oggi ha la migliore rosa e possa sicuramente lottare fino alla fine. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

